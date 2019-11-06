«Локомотив» — «Ювентус»: прогноз Евгения Ловчева на матч Лиги чемпионов

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Локомотив» — «Ювентус».
Ставка: «Ювентус» выиграет и не пропустит за 2.65.
«То, что «Локомотив» до 77-й минуты вёл 1:0 в первом матче, – это, можно сказать, в чём-то случайность. У них, по сути, всего одна атака и была. Неслучайно после матча Роналду в разговоре с Сёминым спрашивал, не мог бы «Локо» побольше раскрыться, а то вообще не выходили из своей штрафной.
Для «Ювентуса» понятно, что «Локо» на своём поле будет атаковать. И для «Ювентуса» это хорошо. Более того, «Юве» увидел, как играет «Локомотив». И, без сомнения, туринцы сыграют так, как они это делают в своём чемпионате. А там они часто забьют один-два мяча и практически не пропускают ничего. Думаю, что «Локо» проиграет всухую. Также ставлю на ТМ (2,5)», — сказал Ловчев.
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