«Локомотив» — «Ювентус»: прогноз Егора Титова на Лигу чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Ювентус» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Ставка: победа «Ювентуса» в один мяч за 3.95.



«Здесь понятен фаворит. Приезжает в Москву один из лучших футболистов мира, речь о Роналду. Стадион соберётся полный на этот матч. И это плюс для «Локомотива». А минус — не лучшее моральное состояние. Три матча без побед у «железнодорожников». Не сумели удержать победу в Уфе, до этого были поражения от того же «Ювентуса» и «Спартака». Можно подумать, что в небольшом кризисе «Локомотив», но не думаю, что это так. Просто на несколько фронтов играет команда, игроки устают, много «сборников» у «Локо», травмированные есть, а тут ещё отрезок тяжёлый. Попытается «Локомотив» исправить ситуацию уже в ближайшей встрече.



Туринцы проводили сложный матч в выходные, туринское дерби было. Тяжело далась игра, единственный мяч забил во втором тайме центральный защитник. Перелёт до Москвы не самый близкий. Поэтому не думаю, что «Юве» будет очень уж свежим.



Напряжённый будет матч, уверен, что он будет походить на первый. Но класс исполнителей туринского клуба в итоге скажется. Думаю, что в один мяч гости выиграют», — сказал Титов.

«Локомотив» — «Ювентус». Прогноз: «старая синьора» покорит Москву Сёмин за три последних матча в сумме сделал две замены. «Локомотив» ждёт беда во втором тайме.