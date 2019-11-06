«Локомотив» — «Ювентус»: прогноз Ильи Казакова на игру Лиги чемпионов

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Локомотив» — «Ювентус».
Ставка: победа «Ювентуса» в один мяч за 3.90.
«Тут вроде бы всё понятно. Достойные «железнодорожники», которые будут стараться к этому матчу выстроить правильную игру. И так далее, и так далее, всё то, что нам говорили перед первой игрой, и то, что говорили по её окончании, проецируется и на второй матч.
Что бы я выбрал в качестве ставок. Второй тайм больше первого. Это уже ноябрь, время, когда командам приходится тяжело, когда приходится играть через не могу. И во втором тайме, мне кажется, голов будет больше, чем в первом. Я жду, что в первом тайме забитых мячей вообще не будет. Слишком уж высока цена этого матча для «Локомотива», слишком высоки ожидания, и слишком силён накал нерва.
Плюс «железнодорожники» в двух последних матчах забили только один гол. Такого с прославленным красно-зелёным клубом не было давно. Я думаю, что в первой половине задача не пропустить будет превалировать над всеми остальными задачами. Ну а «Ювентус», исходя из турнирного положения в группе, может спокойно играть по счёту долгое время. Конечно, всё может пойти иначе. Но жду я именно этого.
Мои ставки: второй тайм больше первого, низ и минимальная победа «Ювентуса» (к сожалению для красно-зелёных, хотелось бы ошибиться)», — сказал Казаков.
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