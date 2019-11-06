«Локомотив» — «Ювентус»: прогноз Виктора Гусева на встречу Лиги чемпионов

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Локомотив» — «Ювентус».



Ставка: обе забьют за 1.95.



«Локомотив» будет принимать итальянцев после игры 1:1 в Уфе. Я не думаю, что «железнодорожники» рады такому результату. Может быть, в голове была как раз предстоящая встреча Лиги чемпионов.



Что касается «Ювентуса». «Ювентус» продлил свою беспроигрышную серию до 11 матчей. Было дерби с «Торино», которое «Ювентус» выиграл за счёт гола де Лигта на 70-й минуте, матч окончился со счётом 1:0. «Ювентус» вышел на первое место, потому что относительно неудачно сыграл «Интер».



Какая ситуация в группе? Вы знаете, что «Ювентус» находится на первом месте, собственно, он делит это место по очкам с «Атлетико» — у них по семь очков. У «Локомотива» — три, у «Байера» — ноль очков. Тут возникает вопрос, что нужно на данном этапе в этом турнире «Локомотиву» — борьба за третье место и возможность продолжить игру в Лиге Европы, борьба с «Байером» или же всё-таки попытка догнать лидеров, отставание от которых на четыре очка. С одной стороны, ход матча для «Локомотива» на своём поле зависит от решения этой дилеммы. С другой стороны — нет.



Наверное, сыграть с «Ювентусом» вничью на своём поле было бы неплохо. Но я не думаю, что «Локомотив» будет отсиживаться в обороне, потому что это чревато последствиями. Лучше идти вперёд, забивать, что, кстати, и было в первом матче в первом туре — «Локомотив» забил и героически оборонялся до 78-й минуты, но потом пропустил два мяча. Поэтому нужно не отсиживаться в обороне, а идти вперёд, пытаясь завоевать дома три очка в матче с «Ювентусом». Это, конечно, очень рискованно, потому что ты тут же нарвёшься на контратаку.



Сложная ситуация. Наверное, холодная погода — это фактор в пользу «Локомотива».



«Ювентус» при Сарри — это «Ювентус», который очень сложно выиграть, но которому можно забить — «Локомотив» показал нам это в первой игре. Поэтому вот из этого я буду исходить в своём прогнозе. Притом что возможны разные исходы матча, в общем-то, для меня всё сводится к одному. Мой прогноз на матч «Локомотив» — «Ювентус» — обе команды забьют», — сказал Гусев.

«Локомотив» — «Ювентус». Прогноз: «старая синьора» покорит Москву Сёмин за три последних матча в сумме сделал две замены. «Локомотив» ждёт беда во втором тайме.