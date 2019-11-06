«Локомотив» — «Ювентус»: прогноз «Чемпионата». Бонус от ФОНБЕТ до 10 000 рублей

Сегодня, 6 ноября, в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся московский «Локомотив» и итальянский «Ювентус». Начало — в 20:55 мск.



В первом тайме поединка в Турине Маурицио Сарри проиграл тактическую дуэль Юрию Сёмину. За счёт исполнительского мастерства, замен и усталости «железнодорожников» фаворит завоевал три очка. В связи с тем что соперники проведут вторую встречу за достаточно короткий срок, напрашиваются два предположения.



Во-первых, «старая синьора» должна учесть ошибки при выборе стратегии и стартового состава. Вариантов разнообразить игру у «Локомотива» практически нет, а в распоряжении Сарри один из самых глубоких и универсальных составов во всей Европе. Поняв на личном опыте замыслы «железнодорожников», гости избегут привозов на своей половине поля и смогут более качественно созидать.



Другим ключевым фактором стоит назвать короткую «скамейку» «Локомотива». Красно-зелёные проведут пятый матч за 20 дней. Из-за травм и не самой удачной летней селекции Юрий Сёмин оказался скован ограниченной обоймой. Тренер самым очевидным способом намекает руководству на проблемы с составом. Каким образом?



За три последних матча «Локомотив» в сумме сделал две замены. Любопытно: было ли что-то подобное хоть раз в истории любого российского клуба высшего дивизиона? Единственным получившим отдых «железнодорожником» стал Жоау Мариу, которому не подошёл газон в «Уфе». Все остальные футболисты красно-зелёных измотаны тяжёлыми нагрузками и отсутствием передышки.



На упомянутом интервале в три последних матча «Локомотив» пропустил шесть мячей. И надо же какое совпадение – все голы соперники «железнодорожников» забивали во вторых таймах. В Москве ожидается около плюс 10 градусов, что сравнимо с погодой в Турине. Многие болельщики придут посмотреть на Криштиану Роналду, поэтому красно-зелёные остаются совсем без козырей. Команду Юрия Сёмина спасёт только чудо.



Разумеется, российские поклонники футбола желают «Локомотиву» удачи, однако при выборе ставок логичнее слушать разум, а не сердце. За 2.03 мы возьмём победу «Ювентуса» во втором тайме, а также индивидуальный тотал гостей больше 1 на указанном промежутке за 2.21. Для более рискованных игроков есть фора «-1,5» на «старую синьору» за вкусный коэффициент 2.75. Поставьте на это и получите бесплатную ставку до 10 тыс. рублей!

«Локомотив» — «Ювентус». Прогноз: «старая синьора» покорит Москву Сёмин за три последних матча в сумме сделал две замены. «Локомотив» ждёт беда во втором тайме.