Эксперты назвали ставки россиян на матч «Локомотив» — «Ювентус»

Матч группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Ювентус» начнётся сегодня, 6 ноября, в 20:55 мск. В БК ФОНБЕТ рассказали, как российские игроки ставят на поединок.



97% денег, поставленных на исход матча, приходится на победу гостей, 2% — на «Локомотив», ещё 1% — на ничью.



На то, что команды забьют как минимум 3 гола, поставлено 90% объёма рынка при коэффициенте 1.95. 10% приходится на то, что в матче будет меньше 3 голов (коэффициент 1.85).



Больше всего игроки БК ФОНБЕТ ставят на победу итальянского клуба. На этот исход поставлено 67% от общего объёма ставок на матч. Также популярны ставки на непроигрыш итальянцев (16%), на то, что гости забьют (6%), на победу команды Сарри с форой (0) (6%) и с форой (-1) (5%).



На момент публикации самая крупная ставка на матч, принятая БК ФОНБЕТ, составила 350 тыс. рублей. Клиент букмекера поставил эти деньги на победу «Ювентуса» с коэффициентом 1.65.

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