«Локомотив» – «Ювентус»: прогноз Владислава Радимова на матч Лиги чемпионов

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» – «Ювентус».



Ставка: победа «Ювентуса» за 1.66.



«В первой встрече «Локомотив» весь матч защищался. В какой-то степени им повезло, что они забили первыми. Но я не думаю, что в этом матче будет повторение такого же сюжета. Всё-таки дома «Локомотив» будет более открыто играть. Но у «Ювентуса» каждый футболист в отдельности сильнее футболиста «Локомотива». «Ювентусу» нужно занимать первое место в группе, потому что оно даёт право играть в плей-офф с командой со второго места и проводить ответный матч дома. Поэтому туринцам нужна победа, и они её добьются. И я думаю, что в этот раз «Ювентус» выиграет более легко и уверенно, чем в домашнем матче.



Думаю, что у «Локомотива» нет шансов набрать очки в этом матче. В прошлом матче могли сыграть вничью, но это один матч из 10. И то проиграли. Не уверен, что «Локомотив» сможет снова забить, но и не думаю, что «Ювентус» забьёт много. Мне кажется, как и в прошлом матче, забьёт два и будет контролировать мяч. Просто игра дастся им легче», — сказал Радимов.

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