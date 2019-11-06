Эксперты назвали шансы «Зенита» выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Вчера, 5 ноября, питерский «Зенит» на своём поле уступил немецкому «Лейпцигу» со счётом 0:2 и усложнил себе задачу по выходу в плей-офф Лиги чемпионов. Питерцы занимают третье место в группе, набрав 4 очка. Это на 3 очка меньше, чем у идущего вторым «Лиона».



Поставить на то, что «Зенит» всё же сможет пройти в 1/8 финала, можно с коэффициентом 3.60. Это примерно 26% вероятности.



Лидирующий «РБ Лейпциг» (9 очков) почти наверняка выйдет в плей-офф. Поставить на это можно за 1.01 (примерно 94% вероятности). По оценке аналитиков, высокие шансы на выход из группы и у «Лиона». Сделать ставку на французский клуб можно с коэффициентом 1.25 (76%).



«Бенфика», у которой 3 очка, — аутсайдер группы по оценке букмекеров. Поставить на проход португальцев в плей-офф можно за 16.0 (6,7%).



В 5-м туре группового этапа 27 ноября «Зенит» сыграет с «Лионом» на своём поле.