«Локомотив» — «Ювентус»: прогноз Отара Кушанашвили на игру Лиги чемпионов

Известный шоумен Отар Кушанашвили дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Локомотив» — «Ювентус».



Ставка: победа «Локомотива» со счётом 2:1 за 15.0.



«Матч “Локомотив” — ”Ювентус”. Я преклоняюсь перед Роналду. Я не из тех, кто участвует в дискуссиях, кто выше — Месси или Роналду. Рождённым уже талантливым человеком был Лео, а вот путём ежедневных тренировок Роналду стал Роналду, и в этом гораздо больше доблести. Вот этот парень вместе с остальными, может быть, даже с нашим стариком Буффоном в воротах, едут теперь в Москву. Пацаны говорят: что “Локомотив”, проигравший Тедеско (0:3), может сделать против “Ювентуса”? А я пацанам говорю: “Вот именно! Потому что проиграли со счётом 0:3 “Спартаку”. Именно потому, что у Сёмина нет привычки входить в раздевалку с калёным железом и выжигать пацанов, только проигравших на поле. Он не ругает людей, которые и так чувствуют вину. Вот именно от противного я выстраиваю логику.



“Ювентус” приезжает! Для нас всех это праздник! Если вы даже не болеете за “Локомотив”. Не ругайтесь на меня матом и не кидайте домашние тапочки, но я ставлю на победу “Локомотива”. На сложную или на какую — мне плевать. Я ставлю на победу “Локомотива” потому, что люди будут гнать вперёд. И память о 0:3 московскому “Спартаку” — это тоже неплохой допинг, неплохое целебное свойство у такого поражения. Игра будет не без голов с обеих сторон. Ставлю на точный счёт 2:1 в пользу «Локомотива», — сказал Кушанашвили.

«Локомотив» — «Ювентус». Прогноз: «старая синьора» покорит Москву Сёмин за три последних матча в сумме сделал две замены. «Локомотив» ждёт беда во втором тайме.