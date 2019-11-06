«Локомотив» — «Ювентус»: прогноз Григория Телингатера на встречу Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Григорий Телингатер дал прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Ювентус».



Ставка: не больше одного гола в каждом из таймов за 2.45.



Ожидаю низовой матч. «Локомотив» — точно не та команда, которая будет лезть вперёд, чтобы отомстить за обидное поражение в Турине. Уверен, Сёмин снова сыграет в пять защитников. Ожидаю максимально сухую игру со стороны «Локо», и плевать, что на своём поле. Играть с «Ювентусом» в открытый футбол — всё равно что сразу сдаться. Полагаю, в первом тайме мы голов не увидим. Как правило, первые 45 минут получается действовать более сконцентрировано. Думаю, хорошая ставка была бы, что в матче будет забито не больше одного гола в каждом из таймов за 2,45.

«Локомотив» — «Ювентус». Прогноз: «старая синьора» покорит Москву Сёмин за три последних матча в сумме сделал две замены. «Локомотив» ждёт беда во втором тайме.