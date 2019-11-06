FaZe Clan — Evil Geniuses: прогноз на киберспортивный матч по CS:GO в Пекине

Завтра, 7 ноября, в первом туре групповой стадии IEM Beijing встретятся FaZe Clan и Evil Geniuses.



Ставка: победа Evil Geniuses за 1.50.



FaZe на кураже после победы на BLAST Pro Series Copenhagen и воодушевленно едут в Пекин на новый турнир. В Копенгагене ребята показали высокий уровень индивидуального мастерства, а тактика по-прежнему была максимально простой и эффективной.



Evil Geniuses не играла в Копенгагене, но тоже выиграла последний турнир — в Белеке на StarSeries. Тогда американцы заработали статус лучшей команды планеты, уверенно справившись со многими оппонентами в BO3-формате. Ребята сейчас на пике индивидуальной игры и командного взаимодействия, так что, по логике, будут фаворитом любого матча.



В этой встрече, мне кажется, Evil Geniuses является вполне заслуженным фаворитом. Более того, они всегда тщательно анализируют соперников и наверняка разберут все имеющиеся заготовки FaZe, которые те спалили на недавнем BLAST. В таких условиях многое будет зависеть от индивидуалочки, высший уровень которой в первый игровой день турнира в неудобном для обеих команд часовом поясе я бы не ожидал.



Да, если EG подойдут к матчу в худшем физическом состоянии, то могут уступить, но если исключить непредсказуемые факторы, то Evil Geniuses в этом матче выглядит явным фаворитом.