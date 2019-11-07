«Краснодар» — «Трабзонспор»: прогноз Егора Титова на матч Лиги Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Трабзонспор» в 4-м туре группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20.



Ставка: победа «Краснодара» во 2-м тайме за 2.00.



«Чудесное спасение «Краснодара» в матче с «Ростовом» мы все наблюдали в выходные. Честно говоря, у меня даже в мыслях не было, что краснодарцы отыграются, забив на 90+2 и 90+5. Не сказать, что моментов было много, Ари разве что с полуметра не смог подправить мяч в сетку. Но было давление, была отдача. И «Краснодару» воздалось. За второй тайм можно хвалить команду Мусаева, но точно не за первый.



У «Краснодара» после победы в Турции остаются неплохие шансы выйти в плей-офф. Но обязательно надо обыгрывать дома «Трабзонспор».



Если анализировать матчи «Краснодара», особенно дома, то он всегда добавляет во вторых таймах. Всегда. Даже иногда в меньшинстве это получается сделать. Исключение, пожалуй, матч со «Спартаком».



«Трабзонспор» ничего особенного не показал в домашней игре. Какие-то моменты были, но Сафонов справился. Дома «Краснодар» сыграет еще более мощно. Но думаю, что вновь он будет решать вопросы во втором тайме. В прошлой Лиге Европы он дома во всех вторых таймах добавлял и забивал, в том числе и «Севилье». Так что ставлю на победу «Краснодара» во втором тайме», — сказал Титов.



«Краснодар» — «Трабзонспор». Прогноз: туркам сейчас не до Лиги Европы «Быки» добьют немотивированного соперника. «Трабнзонспору» важнее дела внутренние.