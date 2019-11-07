«Ференцварош» — ЦСКА: прогноз Алексея Андронова на игру Лиги Европы

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Ференцварош» — ЦСКА в 4-м туре группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20.



Ставка: обе забьют за 1.73.



«Повторный матч команд. Две недели назад они играли в Москве. «Армейцы» имели тогда большое преимущество в первом тайме, но не сумели забить. В принципе, подобное с ними происходило регулярно на протяжении последнего месяца. А в концовке ЦСКА пропустил гол и проиграл в третий раз подряд в Лиге Европы.



Сейчас как-то совестно говорить о шансах ЦСКА на выход дальше. Просто нужно команде выигрывать каждый следующий матч, если она хочет сохранять свою репутацию в европейском турнире.



Думаю, обижены «армейцы» очень серьёзно после первой встречи, попробуют они в Венгрии показать, что всё не совсем так, как тогда было на табло.



Не думаю, что ЦСКА побежит вперёд, но будет стараться атаковать и создавать моменты. Надёжность оборонительной линии вызывает большие вопросы. Поэтому лучший вариант ставки — «обе забьют» с коэффициентом 1,73», — сказал Андронов.

«Ференцварош» — ЦСКА. Прогноз: «армейцы» останутся на последнем месте в группе ЦСКА устал после битвы с «Зенитом», а на Лигу Европы выставлять основной состав уже не имеет смысла.