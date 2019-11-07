«Лацио» — «Селтик»: прогноз Нобеля Арустамяна на Лигу Европы

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 4-го тура Лиги Европы сезона-2019/20 «Лацио» — «Селтик».



Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.71.



«Селтик» меня очень удивил в первой встрече, когда он сумел выиграть у «Лацио», потому что у римлян всё же более классная команда. Но у подопечных Индзаги в Лиге Европы ситуация критическая, потому что любой результат в Риме, кроме победы, практически лишает их шансов на выход в плей-офф. Сейчас уже выбора нет, «Лацио» должен играть только на победу.



Сумеет ли «Селтик» отстоять в обороне? Я, честно говоря, сомневаюсь. Мне кажется, он будет пропускать, но иметь шансы на забитые мячи. Поэтому игра будет голевая, моя ставка — тотал больше 2,5 гола», — сказал Арустамян.

«Лацио» — «Селтик». Прогноз: проверяем коэффициент 4.05 в матче Лиги Европы В трёх турах римляне набрали лишь три очка, матч с “Селтиком” станет для них ключевым.