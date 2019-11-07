«Краснодар» — «Трабзонспор»: прогноз Эльвина Керимова на матч Лиги Европы

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 4-го тура группы A Лиги Европы сезона-2019/20 «Краснодар» — «Трабзонспор».



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 2.10.



«Пару недель назад «Краснодар» победил в Трабзоне (2:0). Набрал первые очки в групповом раунде Лиги Европы. У «Краснодара» ещё есть шанс, чтобы пройти дальше.



У «Трабзонспора» очень много проблем и шансов мало. В активе всего одно очко после трёх туров. Турецкой команде нужно одерживать три победы подряд в оставшихся матчах. Это будет очень сложно сделать.



Ответная игра в Краснодаре должна получиться результативной. Она могла бы оказаться результативной и богатой на голы в Турции, если бы не сейвы Сафонова в первом тайме, если бы не классная игра защитников в некоторых эпизодах. Наверное, и не лучшая игра в завершении у игроков того же «Трабзона», потому что футбол был очень активным в первом тайме. В первые 20 минут второй половины матча «Краснодар» перехватил инициативу. «Краснодар» давил на соперника и начал создавать моменты. Потому уже в концовке команды устали.



Если отталкиваться от стиля команд, а «Трабзон» и «Краснодар» команды атакующие, которые любят играть от себя, плюс турнирное положение обязывает клубы играть в нападении, то стоит ждать открытого и яркого футбола. «Краснодару» дома тоже нужно побеждать, чтобы оставить шансы на выход в плей-офф.



В минувшие выходные «Краснодар» чудом спасся в матче с «Ростовом», забив два мяча в компенсированное время. «Трабзонспор» дома проиграл. Не обошлось без спорных судейских решений. У «Трабзона» не то чтобы спад, но явно не лучшая полоса. Команда играет не так результативно, как месяц назад, и не так уверенно. Сказываются травмы. Старридж против «Краснодара» не сыграет. Он снова получил травму и выбыл на две-три недели. Но там есть кому забивать и без Старриджа.



Думаю, что в этом матче можно взять ставку ТБ (2,5) и «обе забьют». Рисковать будут и те и другие, а игра получится яркой. На ФОНБЕТ коэффициент на это событие 2.10. Мне кажется, что можно попробовать», — сказал Керимов.

«Краснодар» — «Трабзонспор». Прогноз: туркам сейчас не до Лиги Европы «Быки» добьют немотивированного соперника. «Трабнзонспору» важнее дела внутренние.