«Боруссия» М — «Рома»: прогноз Нобеля Арустамяна на встречу Лиги Европы

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 4-го тура Лиги Европы сезона-2019/20 «Боруссия» Менхенгладбах — «Рома».



Ставка: ничья за 3.80.



«Рома» из-за ошибки судьи лишилась трех очков в матче с Менхенгладбахом в Риме. Но с тех пор «волки» прибавили — они играют все лучше и лучше, много очков набирают и выглядят очень мощно.



Я думаю, что «Рома» постарается обыграть «Боруссию», хотя это очень приличная команда, которая представляет в этом сезоне серьезную силу.



Поэтому я считаю, что будет достаточно упорный матч. И не исключаю, что он снова завершится ничьей, потому что силы примерно равны. Думаю, «Рома» чуть сильнее, но фактор домашнего поля немцев тоже скажется. Поэтому мой прогноз — ничья», — сказал Арустамян.

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