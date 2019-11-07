«Ференцварош» — ЦСКА: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги Европы

Футбольный журналист, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Артур Петросьян сделал прогноз на матч 4-го тура группы H Лиги Европы сезона-2019/20 «Ференцварош» — ЦСКА.



Ставка: обе забьют за 1.73.



«Понятно, что у ЦСКА не лучший период, но рано или поздно он должен закончиться. Вполне возможно, что уверенная игра в Питере против «Зенита» послужит неким психологическим толчком и уверенности в действиях игроков станет больше.



В первом тайме первого матча была заметна разница в классе команд: «армейцы» явно превосходили венгров, но впереди у них не получалось ничего. После перерыва хозяева сбавили обороты, а гости, наоборот, прибавили, осмелели и были за это вознаграждены.



Забит в первой игре был всего один мяч, а моментов создано на пять как минимум. Думаю, что в Будапеште игра также должна получиться открытой и с моментами у обоих ворот», — сказал Петросьян.

«Ференцварош» — ЦСКА. Прогноз: «армейцы» останутся на последнем месте в группе ЦСКА устал после битвы с «Зенитом», а на Лигу Европы выставлять основной состав уже не имеет смысла.