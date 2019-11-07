«Стандард» — «Айнтрахт»: прогноз Алексея Андронова на игру Лиги Европы

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Стандард» — «Айнтрахт» в 4-м туре группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20.



Ставка: победа «Айнтрахта» за 2.08.



«Достаточно любопытная игра. Все уже выучили, как «Айнтрахт» относится к этому турниру. Несколько лет назад болельщики клуба начали отмечаться европейскими выездами по 10 тысяч человек. Совсем недавно команда едва не дошла до финала Лиги Европы. Думаю, значительные изменения состава, клуба не должны влиять на задачи. Они серьезные. Совершенно точно «Стандард» не является тем соперником, которого «Айнтрахт» должен бояться.



Думаю, сил хватит «Айнтрахту» для игры на два фронта, пока что. Предполагаю, что хорошие шансы на победу франкфуртцев в Бельгии. Коэффициент на чистую победу 2,08. Отличная история», — сказал Андронов.



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