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«Ференцварош» — ЦСКА: прогноз Олега Лысенко на матч Лиги Европы

«Ференцварош» — ЦСКА: прогноз Олега Лысенко на матч Лиги Европы
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Автор «Чемпионата» Олег Лысенко дал прогноз на матч группового этапа Лиги Европы «Ференцварош» — ЦСКА.

Ставка: ЦСКА не проиграет за 1.35.

«Я вижу по меньшей мере три веские причины для сдержанного оптимизма болельщиков ЦСКА сегодня. Или две с половиной, как вам больше нравится. Первая касается соперника. «Ференцварош» комфортнее себя чувствует в рамках так называемой выездной модели, в шкуре андердога. Первый матч в Москве это лишний раз засвидетельствовал, равно как и более ранние выездные ничьи с загребским «Динамо» и «Эспаньолом». Теперь команды поменяются местами (уж дома-то самому популярному клубу Венгрии не пристало топтаться в своей штрафной), и «армейцы» получат простор для
любимых быстрых атак.

Ещё более важный фактор — психологическое состояние самого ЦСКА. Две подряд волевые игры, с «Уфой» в Кубке и «Зенитом» в чемпионате, должны были вернуть красно-синим уверенность в себе, подорванную «чёрным» октябрём. «Пожаров» сродни «болгарскому» вспыхнуть больше не должно. В общем, у меня хорошие предчувствия: думаю, ЦСКА не проиграет. Как минимум.

«Ференцварош» — ЦСКА. Прогноз: «армейцы» останутся на последнем месте в группе
ЦСКА устал после битвы с «Зенитом», а на Лигу Европы выставлять основной состав уже не имеет смысла.
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