Россия — Финляндия: прогноз Владимира Вуйтека на игру Кубка Карьяла

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч Кубка Карьяла Финляндия – Россия.



Ставка: ничья в основное время за 4.05.



«На этот турнир в состав сборной России не вызваны лидеры национальной команды, играющие в КХЛ. В Кубке Карьяла примут участие много новичков, и это их шанс проявить себя. Если они смогут удачно отыграть, то у них будут все шансы на то, что в следующий раз их также вызовут в ряды национальной команды. Финляндия же сыграет на домашней арене и будет стараться сыграть хорошо, порадовать своих болельщиков.



Я считаю, что в целом это будет матч равных команд, поэтому поставлю на ничью. Обе сборные будут биться со стартового вбрасывания до финальной сирены, и мы вряд ли увидим закрытый хоккей от российской команды. Будет много атак со стороны сборной России, но Финляндия хорошо играет в обороне, поэтому много забить не получится. Вероятный счёт матча, по моему мнению, 1:1 или 2:2. В овертайме небольшим фаворитом я считаю российскую сборную, потому что она хорошо владеет шайбой и в формате дополнительного времени сможет создать моменты.



У главного тренера сборной России Алексея Кудашова сейчас неудачные результаты во главе СКА, но это не должно повлиять на работу со сборной. Это другая команда, другие игроки. И я думаю, что тренерский штаб сможет правильно подготовить всех психологически, несмотря на то, какие результаты у игроков в своих клубах», — сказал Вуйтек.

Россия — Финляндия. Прогноз: Кудашов начнёт Евротур с поражения в Хельсинки У России экспериментальный состав, а финны горят желанием выиграть домашний этап Евротура.