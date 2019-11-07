Чехия — Швеция: прогноз Максима Лебедева на игру Кубка Карьяла

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч Кубка Карьяла Чехия — Швеция.



Ставка: победа Швеции с форой (-1) за 2.39.



«Много-много лет прошло с тех пор, как Чешская федерация хоккея договорилась с тремя остальными федерациями и перенесла свой этап Еврохоккейтура с самого первого места на самое последнее, а я до сих пор не могу понять смысла того поступка.



Главное, что было на старом «Ческа пойиштовна», — это обязательные аншлаги. Тогда первый этап Евротура проводился примерно за неделю до старта европейского хоккейного сезона, и народ, истосковавшийся за лето по любимой игре, валил на матчи валом. Аншлаги были даже на дневных матчах, где хозяева не играли. А когда эти этапы проводились в небольших городках типа Брно, Пардубице или Остравы, то они буквально не справлялись с наплывом туристов, которые приезжали помимо всего прочего ещё и на хоккей.



Теперь чешский этап Еврохоккейтура проводится за неделю до старта чемпионата мира, и в преддверии главного турнира года он уже всем по барабану, фиолетов и перпендикулярен. Тренеры решают локальные задачи, пластаться и ломаться никто не собирается, а победитель всего Евротура к этому времени уже, как правило, известен. И что тут смотреть?



Теперь у нас первый этап Еврохоккейтура проводится в Финляндии, и, как это часто бывает, один матч окажется вынесенным, и это будет матч Чехия – Швеция. Что же можно сказать по поводу него?



Ровным счётом ничего. Мы знаем сухие списки составов, но не имеем представления, что из этого слепят тренеры, тем более что времени на лепку у них практически не будет. Остаётся внимательнее присмотреться к статистике личных встреч. Она нам подскажет, что конкретно на Кубке Карьяла шведы играют с чехами весьма удачно и на одну чешскую победу приходится аж три шведских.



Думается, что именно от этой печки и следует сплясать. И если уж очень хочется поставить, то делать это на скромную шведскую победу в основное время», — сказал Лебедев.



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