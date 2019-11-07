Эксперты назвали шансы «Локомотива» выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Вчера, 6 ноября, московский «Локомотив» проиграл на своём поле туринскому «Ювентусу» со счётом 1:2. Решающий гол москвичи пропустили в добавленное ко второму тайму время. В другом матче группы «Байер» обыграл «Атлетико» (2:1) и сохранил шансы команды Юрия Сёмина на выход в плей-офф.
Поставить на то, что «Локомотив» сможет пройти в 1/8 финала, можно за 17.0. Это примерно 5,8% вероятности. С таким же коэффициентом можно сделать ставку на выход в плей-офф «Байера».У обеих команд по 3 очка после четырёх туров.
«Ювентус» уже обеспечил себе выход в плей-офф, набрав 10 очков. У «Атлетико» 7 баллов, поставить на то, что команда Диего Симеоне также окажется в 1/8 финала, можно за 1.02. Это примерно 93% вероятности.
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