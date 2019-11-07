Россия — Финляндия: прогноз Виктора Гусева на игру Кубка Карьяла

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Кубка Карьяла между сборными России и Финляндии.



Ставка: победа Финляндии минимум в 2 шайбы за 2.80.



«Когда я слышу, что сборная России по хоккею встретится с Финляндией, то сразу вспоминаю пять шайб Павла Буре в ворота финнов в полуфинале Олимпиады-1988 в Нагано. Я комментировал ту игру, но всё это лирика, а у нас проза.



Сделаем прогноз на матч Россия — Финляндия. Это первая игра нового Еврохоккейтура. Кубок Карьяла нас ждёт. Играем в Хельсинки против действующих чемпионов мира. В прошлом сезоне мы выиграли три очных встречи у финнов — 3:0, 5:0, 3:2. И ещё в одной уступили со счётом 1:3. Всё иначе было на чемпионате мира — там Финляндия обыграла сборную России в полуфинале и стала в итоге победителем турнира.



Сейчас сборную России возглавляет Алексей Кудашов, он заявил, что берёт в Финляндию экспериментальный состав. Это команда из игроков, которые должны себя проявить с расчётом на Олимпийские игры 2022 года. Там вся линия вратарей новая. И не только линия вратарей.



И вот мы выходим в первом матче на хозяев льда, у которых тоже есть эксперименты в составе. Но! На Кубке Карьяла выступят 12 хоккеистов из золотого состава чемпионата мира. Это хорошо для осознания соотношения сил, оно не в нашу пользу.



Сборной России нужно сыгрываться, привыкать друг к другу. Это наложит отпечаток на игру.



Исходя из вышеперечисленного, я бы хотел поставить на победу Финляндии с форой (-1,5) с коэффициентом 2.80. Огорчу болельщиков сборной России», — сказал Гусев.

Россия — Финляндия. Прогноз: Кудашов начнёт Евротур с поражения в Хельсинки У России экспериментальный состав, а финны горят желанием выиграть домашний этап Евротура.