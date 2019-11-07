«Краснодар» — «Трабзонспор»: прогноз Ильи Казакова на Лигу Европы

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 4-го тура группового раунда Лиги Европы сезона-2019/20 «Краснодар» — «Трабзонспор».
Ставка: ничья в 1-м тайме и победа «Краснодара» в матче за 4.25.
«Трабзонспор», как и любая турецкая команда (за исключением самых топов), на своём поле играет лучше. Это в особенности касается европейских матчей. «Трабзонспор» в группе с «Краснодаром» и «Базелем» откровенный аутсайдер. Команда умудрилась уступить в Турции «быкам». На 99% уверен, что то же самое произойдёт и на юге России.
В пользу «Краснодара» – психологическая устойчивость, умение собираться и если не выигрывать, то забивать голы в нужный момент. Против турецкого клуба этих двух качеств должно хватить.
Мои ставки: низовая игра, ТМ (2,5), потому что в матчах с участием турецкого клуба чаще всего так и происходит. Во-вторых, победа «Краснодара». Ставка на таймы: первый – ничья, во втором – победа «быков», — сказал Казаков.
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