«Манчестер Юнайтед» — «Партизан»: прогноз Александра Елагина на Лигу Европы

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Партизан».



Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-2) за 3.68.



«7 ноября на «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» встретится с сербским «Партизаном» в четвёртом туре группового этапа Лиги Европы.



Две недели назад англичане скромно выиграли в Белграде со счётом 1:0 благодаря реализованному пенальти Антони Марсьяля. В группе «МЮ» занимает первое место с семью очками, у голландского АЗ — пять очков, у «Партизана» — четыре, а у «Астаны» ноль набранных баллов.



В связи с последней неудачей «красных дьяволов» в гостевой игре АПЛ против «Борнмута», которая закончилась поражением 0:1, сербский клуб может попасть, как кур во щи. Хозяева сделают всё возможное. чтобы реабилитироваться за неудачу в чемпионате в родных стенах легендарного стадиона.



Не позавидуешь тут сербскому коллективу. Тем более что в национальном первенстве «Партизан» идёт четвёртым с 29 очками, отставание от лидирующей «Црвены» составляет 10 очков.



Вы скажете, что и «Манчестер Юнайтед» выступает неудачно, это уже не та команда, которая наводила страх в Европе при сэре Алексе. Но даже в нынешнем положении «МЮ» превосходит «Партизан».



И я ставлю на победу хозяев с форой (-2) с коэффициентом 3.68», — сказал Елагин.

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