Во сколько играют Россия — Финляндия, где смотреть и какой прогноз

Сегодня, 7 ноября, в матче хоккейного Кубка Карьяла встретятся сборные России и Финляндии. Начало — в 19:30 мск. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Матч! Арена».



Прогноз «Чемпионата»: итоговая победа Финляндии за 1.78.



В минувшем сезоне сборная России выиграла три из пяти очных встреч. Две — в основное время на этапах Евротура (3:0 и 5:0), ещё одну — по буллитам в вынесенном матче шведского этапа (3:2 Б). Там суоми сняли вратаря и ушли от поражения за 9 секунд до сирены, однако выиграть так и не сумели.



А вот два майских поединка остались за финнами. Первый из них мало что решал: россияне уступили со счётом 1:3 на этапе в Чехии, но всё равно стали победителями Евротура. А вот поражение во втором оказалось куда чувствительнее. Случилось оно в полуфинале ЧМ-2019, где звёздный состав под руководством Ильи Воробьёва так и не сумел пробить молодую команду (0:1).



Состав россиян на первый этап Евротура абсолютно справедливо считается экспериментальным. Представлены 12 клубов, много молодых хоккеистов, а также исполнителей, испытывающих проблемы в своих клубах. Первым вратарём, например, считается Игорь Бобков, который далеко не всегда впечатлял в “Авангарде” в первые месяцы регулярки.



Словом, тут логичнее играть от номинальных гостей. Финнам победа гораздо нужнее, а главное, их состав имеет преимущество в сыгранности и взаимопонимании. Бригада голкиперов выглядит поинтереснее, а фирменные капканы в средней зоне наверняка свяжут руки нападению сборной России, которое провело вместе совсем немного времени и с большой долей вероятности будет страдать от высокого процента брака.



Если Финляндия обойдётся без большого количества удалений, сборная России вряд ли забросит больше одной-двух шайб в основное время. От этого и будем отталкиваться. Проверим ИТМ 2 гола России за 2.16. Брать ли итоговую победу финнов за 1.78 — дело вкуса. С учётом обстоятельств коэффициент выглядит вполне разумно.

Россия — Финляндия. Прогноз: Кудашов начнёт Евротур с поражения в Хельсинки У России экспериментальный состав, а финны горят желанием выиграть домашний этап Евротура.