Швеция – Чехия: прогноз Владимира Вуйтека на встречу Кубка Карьяла

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч Кубка Карьяла Швеция – Чехия.



Ставка: Чехия не проиграет за 1.75.



«Это вынесенный матч Кубка Карьяла, который пройдёт в Швеции. И в нём хозяева льда сыграют против сборной Чехии, у которой на данном этапе хорошая команда, способная не проиграть в этом поединке. Возможно, будет ничья в основное время, обе команды будут биться за очки.



Домашний лёд на стороне Швеции, но чешская сборная серьёзно готовится к этому этапу. Можно отметить, что у чехов практически оптимальный состав подходит к этой игре, поэтому они способны сыграть на равных со шведами. У Чехии не играет только Гулаш, который в чемпионате является лучшим игроком. Также можно отметить отсутствие Червенки.



Ян Коварж должен стать лидером команды на этом турнире. Это игрок, который долгое время играет в сборной. Сейчас он в чемпионате Швейцарии стабильно набирает очки, поэтому должен хорошо проявить себя. Возможно, Коварж будет играть с Ржепиком в одном звене, так как это самые опытные игроки в нынешнем составе.



Много игроков в обеих командах, которые не так часто вызываются в сборную. И они должны показать тренерам, что способны играть на международной арене. Это первый этап евротура, и игроки ещё свежие. Сезон начался не так давно, поэтому нет большой усталости, команды могут сыграть на максимуме возможностей. В Чехии в воскресенье завершились последние матчи в чемпионате перед паузой на евротур, и у команды есть четыре дня на подготовку. Поэтому игроки полны сил и готовы хорошо сыграть в Швеции», — сказал Вуйтек.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.