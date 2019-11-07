«Боруссия» М — «Рома»: прогноз Алексея Андронова на игру Лиги Европы

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Боруссия» (Мёнхенгладбах) — «Рома» в 4-м туре группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20.
Ставка: ничья за 3.82.
«Боруссия» сейчас лидирует в чемпионате Германии. Мне кажется, для неё национальный чемпионат несколько важнее, чем еврокубок. В самом первом туре мы видели по результату «Боруссии», что концентрация на этот турнир не максимальная. Но всё-таки, как мне кажется, репутационный момент должен волновать «Боруссию». Она лидер чемпионата Германии, к тому же играет против титулованного клуба, а не против команды, которую никто не знает.
«Боруссия» должна максимально серьёзно к этому матчу отнестись. Но в то же время это матч, где силы команд примерно равны. Во-вторых, слишком большой коэффициент на ничью в этой встрече — 3.82. И я думаю, можно рискнуть и попробовать поймать этот исход. Как бы ни относился Мёнхенгладбах к этому турниру, чемпионат сейчас поважнее будет», — сказал Андронов.
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