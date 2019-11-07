«Ференцварош» — ЦСКА: прогноз Егора Титова на встречу Лиги Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ференцварош» — ЦСКА в 4-м туре группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20.
Ставка: ЦСКА не проиграет и меньше 3 мячей в матче за 2.40.
«ЦСКА — единственная команда из наших, которая ещё не набирала очки в этом евросезоне. Но последний матч с «Зенитом» обнадежил. ЦСКА знал, что хотел, понимал, как нужно добиваться результата. Ещё и удаление было, но ЦСКА сумел отобороняться. Да, гол пропустили, но даже в меньшинстве неплохо выбегали в контратаки. А первый тайм в исполнении ЦСКА вообще был практически идеальным. Если бы не удаление Бийола, думаю, «Зенит» и не отыгрался бы.
Очень хочется, чтобы ЦСКА набрал первые очки. «Ференцварош» по классу не выше «армейцев», это очевидно. Но нужно правильно построить игру, сыграть так же компактно, как с «Зенитом», и начать реализовывать свои моменты. Тот же матч с «Зенитом» должен добавить положительных эмоций ЦСКА и уверенности, которой очень не хватало.
«Ференцварош» дома сыграет смелее, но ЦСКА умело выбегает в контратаки и может подловить венгров. Но я выберу ставку «ЦСКА не проиграет и тотал меньше 2,5 мяча». Думаю, будет ничья 1:1. Но не исключено, что ЦСКА и выиграет 1:0 или 2:0», — сказал Титов.
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