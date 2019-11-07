Эксперты: игроки ставят на Россию в матче Кубка Карьяла с Финляндией

Сегодня, 7 ноября, сборная России по хоккею проведёт свой первый матч на Кубке Карьяла. Соперник — команда Финляндии. Начало встречи — в 19:30 мск. В БК ФОНБЕТ рассказали, как российские игроки ставят на поединок.
53% денег, поставленных на исход матча, приходится на победу сборной России, 42% — на финнов, ещё 5% — на ничью в основное время.
На то, что команды забросят как минимум 5 шайб, поставлено 66% объёма рынка при коэффициенте 1.73. 34% приходится на то, что в матче будет меньше 5 шайб (коэффициент 2.10).
Больше всего игроки БК ФОНБЕТ ставят на победу России. На этот исход поставлено 37% от общего объёма ставок на матч. Также популярны ставки на победу Финляндии (29%), на то, что в игре будет меньше 8 шайб (19%), на победу финнов с учётом овертайма (9%) и на успех с учётом овертайма и буллитов команды Алексея Кудашова (6%).
На момент публикации самая крупная ставка на матч, принятая БК ФОНБЕТ, составила 340 тыс. рублей. Клиент букмекера поставил эти деньги на то, что в матче будет меньше 8 шайб, с коэффициентом 1.09.
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