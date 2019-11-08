«Ахмат» — «Урал»: прогноз Егора Титова на матч 16-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ахмат» — «Урал» в 16-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
Ставка: минимум 3 мяча в матче за 2.15.
«Ахмат» потихоньку приходит в себя. Новый тренер у команды, новый штаб. Уверенная победа была в Кубке России, суперкрасивый гол Глушаков там забил. И это немного расслабило команду, восстановило морально. Негатив ушёл. Тяжело всё-таки, когда постоянно находишься в зоне вылета. Оживает «Ахмат», это видно было даже по матчу с «Динамо». Немного уверенности не хватило, чтобы одержать победу в Москве.
По российским меркам состав у «Ахмата» на восьмёрку. Я всё чаще говорю о российских мерках, потому что в Европе всё не так хорошо. Мы уже потеряли шестое место, снова на этой неделе проигрываем в Лиге чемпионов. Интенсивности нашему футболу не хватает.
Что касается «Урала», то команда и забивает много, и пропускает. В последней игре очень грубо ошибся Годзюр, это стоило поражения «Уралу» в игре с «Оренбургом». Нестабилен «Урал». Пропускает он постоянно, но не всегда соперники позволяют себе забить очень много.
Думаю, что этот матч от «Урала» будет развиваться. Он снова пойдёт вперёд, будет рисковать и искать шансы впереди. «Ахмат» при Шалимове тоже меняется, становится более открытым. Так что игра должна пойти на встречных курсах. Я бы пробовал «тотал больше 2,5 мяча», — сказал Титов.
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