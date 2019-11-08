«Баффало» — «Тампа-Бэй»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/20 «Баффало» — «Тампа-Бэй Лайтнинг».



Ставка: победа «Тампы-Бэй» за 2.15.



«Первый матч в NHL Global Series. Команды прилетели на две игры в Стокгольм, но фактор акклиматизации не сыграет роли, потому что «Тампа» и «Баффало» тусуются в Швеции с 3 ноября. Даже лучший бомбардир прошлого сезона Никита Кучеров (128 очков) сказал, что «это отличный выезд, но мы как-то утомились сидеть несколько дней в отеле, уехав на неделю от семей».



То есть «Тампа» будет, как застоявшаяся в стойле лошадка. Причём очень злая лошадка, потому что у главного фаворита регулярки пока совсем не идёт игра.



На данный момент «Лайтнинг» не попадают в зону плей-офф, занимая 11-е место в Восточной конференции. Давно не было, чтобы у этой команды была отрицательная разница шайб (44-47). «Тампа» победила лишь однажды в последних четырех матчах. Поражения — с «Нэшвиллом» (2:3), в гостях с «Рейнджерс» (1:4) и «Айлендерс» (2:5) – это больно. Да и победа в овертайме во встрече с «Нью-Джерси» (7:6) не особо вдохновляет, потому что слишком много пропущено шайб.



Трудно представить, что «Тампа» при таком составе не попадёт в плей-офф. Как раз два матча с «Баффало» могут стать точкой возрождения, о чем Кучеров говорит в интервью.



Под вопросом, будет ли играть лучший защитник лиги позапрошлого сезона Виктор Хедман («Норрис Трофи» — 2018). Но он должен принять участие в общей тренировке, тогда и будет принято решение. Ожидаю, что Витя сыграет – дома-то, в Швеции. Неужели на трибуне станет сидеть, если есть хотя бы минимальный шанс играть по здоровью?



«Баффало» стоит выше в таблице (20 очков против 14), но это запас со старта чемпионата. А теперь «Сэйбрз» проиграли три матча подряд: «Аризоне» — 2:3 по буллитам, «Вашингтону» — 1:6 и «Айлендерс» — 0:1.



Буду в Стокгольме на этом матче и отчаянно поболею за «Тампу», где в составе сразу четверо русских. В воротах жду Андрея Василевского, в первой бригаде большинства — Никиту Кучерова, в защите — Михаила Сергачёва, и, возможно, дадут поиграть новичку Александру Волкову, который делает первые шаги в НХЛ.



Победа «Лайтнинг» в основное время с коэффициентом 2,15? Заверните, пожалуйста! И даже погнался бы за форой, веря в крупную победу «Тампы». Но не буду зарываться. Пусть просто победят, уложившись в 60 минут, и покажут свою реальную силу».



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