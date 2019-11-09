«Бавария» — «Боруссия Д»: прогноз «Чемпионата». Бонус до 10 000 рублей за ставку

Сегодня, 9 ноября, в матче 11-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене встретится с «Боруссией» Дортмунд. Встреча начнётся в 20:30 мск.



Дортмундцы сейчас гораздо опаснее «Олимпиакоса», так что с ними отсутствие полноценного тренера может дорого обойтись. «Бавария» играла с греками близким к оптимальному составом, а главное, у «шмелей» были лишние сутки на восстановление, ведь матч в Лиге чемпионов они провели ещё во вторник.



Он тоже был домашним и завершился победой, только куда более яркой. Дортмундцы проигрывали «Интеру» к перерыву со счётом 0:2, но сумели перевернуть ход встречи, забить три мяча и вырвать важнейшую победу — 3:2. Второе место в группе с тремя очками запаса перед итальянцами — отличный плацдарм для уверенного выхода в плей-офф.



«Бавария» идёт у букмекеров фаворитом, что вполне логично. Всё же на «Альянц-Арене» в Бундеслиге мюнхенцы не проигрывали «Боруссии» аж с сезона-2013/14. Тем не менее защита действующего чемпиона сейчас выглядит печально, да и отсутствие полноценного тренера в трудный момент может сказаться. А «шмели» достаточно хороши, чтобы обеспечить сопернику сложности.



В связи с этим логичнее отталкиваться от гостей. Самый очевидный и аккуратный вариант — ИТБ 1 мяча «Боруссии» за 1.84. Подопечные Люсьена Фавра забивали в девяти матчах Бундеслиги из десяти, а в семи случаях делали это как минимум дважды. «Бавария», напротив, сыграла на ноль в чемпионате Германии лишь дважды, причём в последний раз — 21 сентября. Поставьте на это и получите бесплатную ставку до 10 000 рублей!

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