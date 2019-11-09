Швеция — Россия: прогноз Максима Лебедева на матч Евротура-2019 по хоккею

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч Кубка Карьяла Швеция — Россия.
Ставка: победа Швеции в основное время за 3.20.
«Нашей сборной подходят слова Маэстро из фильма «В бой идут одни старики»: «Летать не умеют. Стрелять пока тоже не умеют. Но орлы». Самая молодая сборная на Евротуре выглядит молодо даже на фоне финских ноунеймов.
А Швеция, на минуточку, — самая опытная команда турнира. Вдобавок злая, поскольку была «унасекомлена» перед собственными болельщиками в вынесенном матче первого тура. Есть основания предположить, что сборная России потерпит второе поражение подряд, и снова в основное время. И закрепится на последнем месте в Евротуре».
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