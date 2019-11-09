«Бавария» — «Боруссия Дортмунд»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч Бундеслиги

Известный телекомментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч чемпионата Германии «Бавария» — «Боруссия Дортмунд».



Ставка: «Боруссия» не проиграет за 2.50.



«Бавария» сменила главного тренера. Сейчас команду возглавляет Ханси Флик, ведутся переговоры с другими кандидатами, но всё не так просто. Что сделал первым делом Ханси Флик? «Бавария» выиграла со счетом 2:0 у «Олимпиакоса» в Лиге чемпионов, не слишком ярко, но при этом довольно стабильно действуя в обороне. Ханси Флик опустил в линию защиты на позицию центрального защитника Хави Мартинеса. Киммих — в опорной зоне, но еще очень важно — Филиппе Коутиньо, которого очень критиковали в Германии в последнее время, мол, по-прежнему он чужеродное тело в составе «Баварии», сел на скамейку запасных.



А еще на скамейку запасных сел Тиаго Алькантара, который для «Баварии» был важнейшим футболистом в последние годы, но, видимо, Ханси Флик считает, что Тиаго в плохой форме в этом сезоне. Соответственно, Томас Мюллер в стартовом составе, и, кажется, больших изменений в матче «Баварии» по сравнению с матчем с «Олимпиакосом» не будет.



Что касается дортмундской «Боруссии», тут главный вопрос, сможет ли сыграть Марко Ройс, который пропустил матч с «Интером». Очень важный игрок, с ним дортмундская «Боруссия» гораздо больше очков набирает и играет успешнее, судя по статистике. Сможет ли сыграть Джейдон Санчо, в матче с «Интером» получивший повреждение?

Мне не кажется, что «Бавария» — очевидный фаворит, как считают букмекеры. Все трудности «Баварии» не могут никуда деться за несколько дней. В защите проблемы из-за кадровых сложностей и травм. Проблемы в позиционной атаке тоже за несколько дней не решаются, как бы Ханси команду ни готовил. Да, есть Роберт Левандовски, он в каждом матче забивает, но ещё нужно уметь на удар вывести, а это не всегда получается, тем более когда соперник хорошо действует в обороне.



Дортмунду, напротив, на выезде очень удобно в Мюнхене сыграть на контратаках. Это любимая игра Люсьена Фавра: 4-4-2, команда уходит довольно плотно в оборону, не прижимаясь при этом к воротам, быстрые контратаки, периодический прессинг в центральной зоне. Вот так, например, Дортмунд играл за Суперкубок с «Баварией», так играл с другими сильными соперниками типа «Байера». Это любимый футбол Фавра, так Дортмунд умеет играть лучше всего. Именно поэтому «Бавария» не видится фаворитом. Мне кажется, можно даже серьёзно рискнуть.



Сделаем ставку с достаточно высоким коэффициентом. Думаю, она сможет сыграть. Дортмунд может как минимум в Мюнхене не проиграть. Предлагаю рассмотреть такой рискованный вариант — ставка 2Х».