«Эйбар» — «Реал Мадрид»: прогноз Михаила Поленова на матч испанской Примеры

Известный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч 13-го тура испанской Ла Лиги сезона-2019/20 «Эйбар» — «Реал Мадрид».



Ставка: индивидуальный тотал «Эйбара» больше 1 за 2.04.



«Казалось, после «Леганеса» вот оно, попёрло. Казалось, Родиго заиграл, Бензема вновь взял на себя лидерство, вот Вальверде, вот Азар. Все побежали, заиграли, а тут бац — и на тебе «Бетис». Совершенно неожиданные 0:0. Понять, насколько «Реал» хорош, насколько в состоянии обыгрывать соперников по заказу, как бывало раньше, очень и очень непросто.



Главная проблема мадридского «Реала» в том, что в нынешнем сезоне команде очень тяжко даётся обновление. Никто из новичков пока не играет существенных ролей. Да, играет Эден Азар и забивает. Окей, но от седьмого номера в «Реале» ждут немного других вещей. Бельгиец пока не наиграл на свои 100 с лишним миллионов.



Тащит «Реал» всё та же старая гвардия. И это серьёзная проблема для Зидана. Во-первых, команда возрастная. Во-вторых, её непросто мотивировать. Понимаю, речь идёт о Мадриде, об одном из лучших в мире клубов, но находить вызовы каждый день — это удел выдающихся профессионалов. У «Реала» иногда это проблема.



Выезд в Эйбар — проблема «Реала» практически всегда: колючая команда, которая знает, за счет чего и как можно спрятать собственные недостатки и при этом показать лучшие качества. В прошлом чемпионате «Эйбар» забил «Реалу» три. Для «сливочных» это раздражитель, но вряд ли это отразится на игре.



Предложил бы рассмотреть вариант индивидуальный тотал «Эйбара» больше 1 с коэффициентом 2.04. За счет эмоций хозяева способны выстрелить».



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