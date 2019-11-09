Финляндия — Чехия: прогноз Максима Лебедева на матч Евротура-2019 по хоккею

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч Кубка Карьяла Финляндия — Чехия.



Ставка: победа Финляндии в основное время за 1.65.



«Смена поколений в чешском хоккее слишком затянулась. Уже успело вырасти, поиграть и уйти на пенсию целое поколение, а оно в сборной всё меняется и меняется, и Ягр даже в 47 до сих пор кажется чехам усилением. При этом в НХЛ чехов много, хватит на пару сборных, но пока собрать даже одну толковую не получается.



В Финляндии, кажется, всё наоборот: молодёжь попробовала крови на чемпионате мира, и теперь её трудно остановить в любом, даже экспериментальном составе. А мы уже во втором туре Кубка Карьяла получили, по сути, матч за победу в турнире, где победитель в основное время точно получит всё. А победитель за пределами основного времени – почти всё.



Не будем забывать, что лайнсмены на всех матчах Евротура — хозяйские. Это будет важно, когда рогами упрутся две приблизительно равные команды. А у нас именно такой случай. Чехи будут играть в привычную «сушилку», так ведь у финнов в составе чёртова дюжина игроков, которые в эту самую «сушилку» прошлый чемпионат мира выиграли. И учить их делать гол из полумомента не нужно, у них это нынче впитывается с молоком матери.



В общем, вырисовывается хозяйская победа. Не слишком уверенная и при равной игре. Скорее всего, и вовсе с минимальным счётом — вроде 2:1 или даже 1:0. Зато в основное время».



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