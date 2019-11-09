«Спартак» — «Крылья Советов»: прогноз Владислава Радимова на матч 16-го тура РПЛ

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч 16-го тура РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов».



Ставка: победа «Крыльев Советов» с нулевой форой за 3.60.



«Спартак» ни с новым тренером, ни с новыми игроками совсем не впечатляет. Более того, линия атаки у «Спартака» с большим трудом создаёт моменты. Произошёл всплеск с «Локомотивом», но это просто исключение.



«Крылья Советов» — хорошая команда. Плюс вернётся Анюков в оборону. «Спартаку» будет тяжело её вскрыть. К тому же «Крылья» хорошо действуют на контратаках. Конечно, атака «Крыльев» в основном заточена под Соболева, и, если его нет в составе, команда забивает мало. Но Соболев — хороший футболист. Включение в состав сборной должно было вызвать у него эмоциональный всплеск. В матче со «Спартаком» у него высокие шансы забить.



Думаю, матч получится результативным. Вернётся Бакаев, будет много пространства. «Спартак» пропускает в каждом матче. Опять-таки, матч с «Локомотивом» считаю исключением. Да и в первом круге с «Крыльями» «Спартак» выиграл, так сказать, на флажке. Самарцы создали очень много моментов, и этот матч должен получиться богатым на моменты и голы. Как скажется смена позиций игроков «Спартака» при Тедеско, покажет только время. В одном матче Зобнин действовал на бровке неплохо, но это ещё не показатель. На длинной дистанции можно будет уже смотреть, на пользу ли такие перестановки».



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