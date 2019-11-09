«Лестер» — «Арсенал»: прогноз Ильи Казакова на матч английской Премьер-лиги

Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 12-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Лестер» — «Арсенал».
Ставка: победа «Лестера» за 2.05, тотал больше 2,5 мяча 1.60.
«Противостояние этих команд, как правило, верховое, очень результативное. Иногда даже забивается более трёх мячей. Дома «Лестер» в последнее время меньше двух мячей не забивает. Тотал более 2,5 гола — ставка с понятным коэффициентом (чуть выше 1,5). «Лестер» последние встречи выигрывает одну за другой, а «Арсенал» лихорадит так, что вообще непонятно, во что превратилась команда после ухода Венгера.
Мне кажется, в этом матче будет верх, обе команды забьют и хозяева одержат победу. «Арсенал» забивает, но не выигрывает, а «Лестеру» удаётся забивать и побеждать».
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