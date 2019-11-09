«Спартак» — «Крылья Советов»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Крылья Советов» в 16-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: «Крылья Советов» не проиграют за 2.14.



«Мы видим, как «Спартак» колбасит. А болельщики и специалисты охотно реагируют на каждую новость, связанную с командой, хорошую или плохую. Выиграли у «Локомотива» — восторгов было очень много. Да, хороший результат, но «Локомотив» был выжат после Турина, где-то «Спартаку» улыбнулась удача. Выиграли у «Ростова» в Кубке России — хорошо, но не будем забывать, что соперник выпустил далеко не основной состав. А потом случился проигрыш в матче с Тулой. И сразу все задумались, начали анализировать, где-то уже и критиковать Тедеско.



Не впечатлила игра с «Арсеналом». Моментов было не очень много. Первый тайм вообще не получился. «Арсенал» на фоне «Спартака» выглядел очень организованно, играл правильно и не упустил свой шанс. «Спартак» где-то на эмоциях включался, но цельной картины не было.



Тедеско в поисках. Но уже понятно, что схема с тремя центральными защитниками перестаёт быть актуальной, учитывая, что Кутепов выбыл до конца календарного года. Не исключаю, что Тедеско что-то придумает и решит поставить третьим в центр Ещенко или Зобнина. Мне кажется, на игру в 4 защитника «Спартак» вынужден будет перейти. Это опять изменения. И даже не знаю, какой «Спартак» мы увидим в очередном туре.



А Самара на выезде регулярно набирает очки. Там есть Соболев, который будет цепляться за мячи, искать зоны. Мотивация у него сумасшедшая. Есть быстрые ребята на подхвате. Сзади Самара где-то и числом может отбиться. Так что выберу ставку, что «Крылья Советов» не проиграют».



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