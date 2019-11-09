Швеция — Россия: прогноз Виктора Гусева на матч Евротура-2019 по хоккею 9 ноября

Известный телекомментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Кубка Карьяла Швеция — Россия.
Ставка: победа России в основное время за 1.96.
«Обе команды в матчах первого тура проиграли… Ещё одно поражение, и оба коллектива лишатся возможности побороться за этот турнир. Насколько этот Кубок важен или это все-таки проверочный турнир — уже другой вопрос. Выиграть трофей всегда хочется.
В матче с финнами ставил на поражение России, учитывая разные аспекты, но не предполагал, что будет настолько напряженная борьба. В итоге финны выиграли всего лишь в одну шайбу, а я думал, что победа хозяев будет более убедительной. Это учитывая, что российская сборная только-только собрана, а финны являются чемпионами мира и костяк у них мощный. Тем не менее россияне дали бой. С этой позиции и буду делать прогноз на матч со Швецией. Тем более с финнами Россия первой открыла счёт и некоторое время даже вела.
Шведы же играли с чехами — проигрывали, потом сравняли счет, потом пропустили и последняя шайба влетела уже в пустые ворота. В итоге чехи выиграли со счетом 3:1. Что общего в игре шведов и россиян? У обеих команд не очень высокая реализация. Хотя, Россия перебросала сборную Финляндии, но больше трех шайб не смогли забить. А что со статистикой? С одной стороны, в последний раз шведы выигрывали у России на Кубке Карьяла в основное время аж 10 лет назад. С другой стороны, за последние 8 матчей в 6 случаях Швеция не проигрывала. Вряд ли нужно от этого отталкиваться, ведь сейчас сборные стали уже совсем другими.
Сделаю оптимистичный вывод для сборной России и поставлю на ее победу», — сказал Гусев.
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