«Спартак» — «Крылья Советов»: прогноз Максима Калиниченко на матч 16-го тура РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч 16-го тура РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов».
Ставка: обе забьют и ТБ 2,5 мяча за 2.57.
«Спартак» после прихода Доменико Тедеско явно преобразился: пришли победы, удалось улучшить турнирное положение, продвинуться в Кубке России. Тем не менее проигрыш (0:1) в матче прошлого тура с «Арсеналом» показал, что мгновенно немецкому специалисту исправить ситуацию не удалось, да и вряд ли это вообще было возможно.
«Крылья Советов» тоже не отличаются особой стабильностью: выдав три победы кряду осенью, команда Миодрага Божовича поднялась в верхнюю половину таблицы, но в последнее время вновь стала ошибаться. В последнем туре самарский клуб не сумел дома обыграть «Рубин», завершив встречу нулевой ничьей, но пока держится седьмым в таблице, что можно назвать успехом.
«Спартак» после неудачи с «Арсеналом» явно будет стараться реабилитироваться, атаке хозяева должны уделить большее внимание, что может принести успех: «Крылья Советов» много пропускают, да и в целом удобный соперник для красно-белых. Однако «Спартак» также неидеален в защите, поэтому есть смысл рассчитывать на результативный матч.
Предлагаю поставить на обе забьют и тотал больше 2.5 голов за коэффициент 2.57».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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