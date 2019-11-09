Забит Магомедшарипов — Келвин Каттар: прогноз Романа Мазурова на бой UFC

Российский комментатор смешанных единоборств Роман Мазуров дал прогноз на бой UFC Fight Night 163 Забит Магомедшарипов (Россия) — Келвин Каттар (США), который состоится 9 ноября.



Ставка: Магомедшарипов победит по очкам за 2.20.



«Забит Магомедшарипов прекрасен во всех проявлениях. Блистательный представитель ушу-саньда. И технику ушу-саньда он трансформирует в бои смешанного стиля, навязывая оппонентам невероятный стиль боя. Какие он крутит карусели! При этом, несмотря на то что высокий и худой, Забит невероятно хорош в борьбе. Да, жаль, что ему не дали по-настоящему топового соперника. С другой стороны, для него это очень хорошая возможность не заржаветь. Поражение будет катастрофичным, потому что оно отбросит Забита далеко назад и о титульной гонке придётся забыть. А победа укрепит позиции Магомедшарипова в ростере. И в дальнейшем, хочется верить, он станет одним из соискателей пояса.



Для него это не просто шанс, а шансище. Победа над таким ярким проспектом, как Магомедшарипов, вознесёт его до небывалых высот. Это очень сильный и жесткий ударник. В основном он исповедует силовой стиль ведения боя, закладывая мощь практически в каждый удар и отправляя соперников спать.



У Забита будет небольшое преимущество в антропометрии – более высокий рост и больший размах рук. Плюс у него будет преимущество в технике. Что касается статистики, то Магомедшарипов больше попадает, чем оппонент, и гораздо меньше пропускает. При этом Каттар обладает нокаутирующей мощью, которую российский боец, на мой взгляд, способен выдержать. Кроме того, у Забита преимущество в работе на ногах, нестандартное ведение боя. Ну и наконец борьба.

Магомедшарипов может поломать соперника. Может перебить по очкам. У Келвина хороший процент защиты от тейкдаунов – 80%. Но если Забит захочет отправить соперника именно в борьбе на канвас, он это обязательно сделает. В принципе, по всем показателям Магомедшарипов будет фаворитом в этом противостоянии. Но есть одно небольшое но. Это будет главный бой. Пять раундов. Забит очень любит всякие вертушки, показывать сложную технику, а это довольно энергозатратно и иногда негативно сказывается на функционале нашего самородка. Хочется верить, что здесь Забит будет действовать более рационально и сделает всё, чтобы победить. Наверняка так оно и будет. Он фаворит, поэтому поставлю именно на него. Думаю, он выиграет по очкам».