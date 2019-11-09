«Спартак» — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на матч 16-го тура РПЛ

Футбольный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч 16-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Спартак» — «Крылья Советов».



Ставка: гол «Спартака» в первом тайме за 1.80.



«Второй круг РПЛ стартует. «Спартак» на «Открытие Арене» сыграет с «Крыльями Советов». Вроде бы за здравие начал Доменико Тедеско — в трёх матчах подряд не проигрывал. При этом в РПЛ дома «Спартак» при Тедеско не забивает: ничья (0:0) с «Рубином» и проиграли (0:1) «Арсеналу». Тедеско отметил, что в этих матчах «Спартак» не очень убедительно проводил первые таймы. После этого команда перестраивалась, становилось чуть лучше.



Сейчас приезжают «Крылья». У самарцев была хорошая серия из трёх побед, но в двух последних матчах не забивают. Это последний матч дисквалификации Миодрага Божовича. «Крылья» — команда структурная, с неплохим подбором игроков. Но пока кажется, что играют самарцы не на максимум своего потенциала.



«Спартаку» будет непросто. Если Тедеско сделает определённые выводы и подкорректирует состав, а травма Кутепова вынуждает вернуться к схеме с двумя центральными защитниками, плюс возвращается Бакаев, то красно-белые сделают ставку на быстрый гол. Агрессивное начало должно быть. Раз при Тедеско первые таймы не удавались, надо что-то подкорректировать. Ну и при своих болельщиках хочется реабилитироваться за поражение в матче с «Арсеналом».



Гол «Спартака» в первом тайме идет за 1,8, и это интересно. Если «Спартак» сыграет качественно в обороне в первом тайме, есть шанс, что выиграет первый тайм. Рассмотрел бы за 2,3 победу «Спартака» в первом тайме, но это неосновной вариант».



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