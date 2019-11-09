«Эйбар» — «Реал Мадрид»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Футбольный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Эйбар» — «Реал Мадрид» в 13-м туре испанской Примеры сезона-2019/20.
Ставка: обе забьют и ТБ 2,5 мяча за 1.86.
«Мадридский «Реал» набрал хороший ход. Не пропускает, да ещё стал много забивать. Сейчас — 6 в ворота «Галатасарая», до этого 5 «Леганесу». Родриго сделал хет-трик в Лиге чемпионов. И теперь «Реал» едет в гости к команде Мендилибара.
В прошлом сезоне в Эйбаре «Реал» проиграл по всем статьям — 0:3, не справившись с прессингом, предложенным «Эйбаром». Сейчас, мне кажется, тоже будет тяжело. Да, «Реал» четыре матча подряд не пропускает. Но сыграй «Галатасарай» посмелее, мог бы реализовать моменты. И у «Бетиса» были неплохие подходы к воротам Куртуа. Пять матчей подряд на ноль — многовато для «Реала».
«Эйбар» в состоянии забить. Последние два матча выиграл: на выезде — у «Леганеса», дома — у «Вильярреала». А обыграть нынешний «Вильярреал» — это круто.
«Обе забьют» здесь напрашивается. Но коэффициент не очень высокий — 1,6. Но можно усилиться и взять «обе забьют и тотал больше 2,5 мяча» за 1,86. Вполне допускаю, что матч может качнуться в ту или другую сторону. «Реал», безусловно, фаворит, но с «Эйбаром» в гостях всегда непросто. Да, «Барса» недавно там крупно выиграла, но «Эйбар» сделал выводы».
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