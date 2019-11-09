«Барселона» — «Сельта»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Футбольный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Барселона» — «Сельта» в 13-м туре испанской Примеры сезона-2019/20.



Ставка: победа «Барселоны» с форой (-2) за 1.90.



«У «Сельты» сменился тренер. Убрали Франа Эскриба. Если посмотреть на результаты «Сельты», удивляться этому не стоит. В зоне вылета «Сельта», всего 2 победы, и обе домашние. Правда, победы — в матчах с «Атлетиком» и «Валенсией». Но за них не дают больше трёх очков. Сейчас у «Сельты» серия из четырёх поражений.



«Барселона» не очень здорово смотрелась со «Славией», но «Сельте» до «Славии» по организации игры далековато, хотя по форме они похожи. Оскар Гарсия возглавил «Сельту», и сразу у него такое испытание. Кстати, он воспитанник «Барселоны».



Сдержать Месси и компанию трудно, пусть и Суареса не будет. Со «Славией» 0:0 было, но моментов хватало. Коларж блестяще сыграл. Здесь «Сельте» ловить нечего. Взял бы победу «Барселоны» с форой -2 за 1,9. Не может себе позволить «Барса» за неделю второй матч дома сыграть плохо. Если посмотреть на историю встреч, в прошлом сезоне «Барса» выиграла — 2:0, до этого было — 5:0, 6:1. «Сельте» «Барса» всегда забивает много. Ну и пора уже что-то веское сказать Антуану Гризманну».



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