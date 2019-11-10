«Локомотив» — «Краснодар»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 16-го тура РПЛ

Футбольный комментатор, спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 16-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Локомотив» — «Краснодар».
Ставка: обе забьют и ТБ 2,5 мяча за 2.14.
«Одна из центральных встреч не только тура, но и всего ноября, потому что борьба в верхней части очень напряжённая, команды идут плотно. «Локомотиву» и «Краснодару» этот матч очень важен, можно сказать, игра за шесть очков.
Обеим командам будет непросто. «Локомотиву» будет трудно вернуть положительные эмоции после проигрыша в матче с «Ювентусом». Так уже было после первой встречи с туринцами, когда «железнодорожники» проиграли «Спартаку» (0:3). «Краснодар» же набирает ход. Да, есть трудности, но команда их героически преодолевает.
Однако ставить на победителя матча очень сложно, слишком много нюансов. Поставил бы на то, что обе команды забьют и тотал будет больше 2,5 мяча. Учитывая манеру игры «Краснодара» и проблемы в обороне, а также уровень футболистов «Локо» в атаке».
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