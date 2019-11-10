«Оренбург» — «Уфа»: прогноз Егора Титова на матч Российской Премьер-Лиги

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Оренбург» — «Уфа» в 16-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: обе забьют за 2.15.



«Признаюсь, «Оренбург» мне очень нравится в последнее время, стабильно набирает очки. С «Крыльями» по результату матч не удался, но там к судейству были большие вопросы. А так, с первого тура слежу за командой. Сначала с результатами плохо было, замыкали таблицу, но моменты команда создавала, реализация хромала. Сейчас сыгранность улучшилась, всё-таки изменений в составе было много в межсезонье. Видим, что Федотов проделал отличную работу, команда выглядит прилично в матче с любым соперником.



Сказал бы, что команды достойны друг друга, они бояться не будут. Футбол разный у «Оренбурга» и «Уфы». У Евсеева — упор на организацию, оборону. «Оренбург» — более весёлая команда: и сами забивают, и другим позволяют играть.



«Уфа» в шести матчах не выигрывала, и положение в таблице уже не такое прочное. Думаю, у чужих ворот команды будут искать счастья. «Оренбург» будет активнее, но гости на контратаках будут иметь шансы. Поставил бы на «обе забьют». Мне кажется, манера игры «Оренбурга» позволит обеим командам проявить себя впереди».



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