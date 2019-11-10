«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 12-го тура АПЛ

Футбольный комментатор, спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 12-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Ливерпуль» — «Манчестер Сити».



Ставка: обе забьют и ТБ 2,5 мяча за 1.77.



«Центральный матч всего европейского футбола. Встретятся, возможно, две сильнейшие команды Европы, одни из самых сильных. Очень качественные составы, очень много ожиданий. Продолжается борьба за «английскую корону», поэтому встреча претендентов на неё — это всегда очень круто.



Мне кажется, здесь сложно предсказать победителя, потому что пойдёт игра на три результата, всё возможно. Но «Ман Сити» сейчас в таком положении, что без набора очков — никуда: «Ливерпуль» ушёл вперёд. Только три очка вернут «горожан» в гонку, возродят интригу.



Пока «Ливерпуль» слишком хорош, но, думаю, конкретно в этом матче ни у кого не будет преимущества. Предположу, что будет открытый футбол, потому что по-другому команды играть в принципе не умеют. Так что поставлю на «обе забьют и тотал больше 2,5».



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