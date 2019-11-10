«Локомотив» — «Краснодар»: прогноз Егора Титова на матч Российской Премьер-Лиги

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Краснодар» в 16-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: победа «Локомотива» за 2.20.



«Локомотив» провёл очень качественный матч с «Ювентусом», прекрасная игра. И очень обидно, что такой результат получился на выходе. Но это класс. «Ювентус» в концовках дожимал и более мощных соперников, вспомнить тот же «Атлетико» в прошлом сезоне Лиги чемпионов.



Снова отличный матч провёл Миранчук. Очевидно, что ему надо уезжать в более сильный чемпионат, возможно, уже даже зимой, если будет хорошее предложение. Вырос Алексей. И Баринова бы выделил, его прогресс, думаю, всем заметен. Человек вообще не устаёт, отрабатывает и сзади, и впереди.



На день больше на восстановление у «Локомотива». Но их матч отнял больше сил, чем у «Краснодара»: «Трабзонспор» чуть ли не вторым составом вышел, особо ни на что не рассчитывая. «Краснодар» этим воспользовался.



«Локомотив», конечно, не «Трабзонспор», тут для «Краснодара» будет совсем другой уровень сопротивления. Мне кажется, «Локомотив» сейчас выглядит более организованно, обойма на данный момент побольше, чем у «Краснодара». Ну и, повторюсь, мне не кажется, что середина поля у краснодарцев в порядке. В прошлом сезоне она была более сильной. И здесь «Локомотив» будет иметь перевес. Ставлю на победу «Локомотива».



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